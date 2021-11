Der Bundesrechnungshof hat seinen Sitz in Bonn. (Archiv) (dpa / Wolfgang Moucha)

Demnach zahlten die Familienkassen fast eine Milliarde Euro Kindergeld zu viel aus. Dies sei im Wesentlichen darauf zurückzuführen, dass die Familienkassen die Voraussetzungen für Kindergeld nicht regelmäßig überprüften. Zudem zahlten die Arbeitsagenturen knapp 360 Millionen Euro für Arbeitsmarktmaßnahmen, die gar nicht besetzt worden seien.

Deutliche Kritik äußerte der Bundesrechnungshof an der Klimapolitik und Nachhaltigkeitsstrategie der Bundesregierung. Das Bundeswirtschaftsministerium habe zwar 9,5 Milliarden für Energieeinspar-Programme bereitgestellt, aber es überprüfe nicht die Wirkung der Maßnahmen. Bemängelt wurde weiter eine intransparente Gewinnabführung der Deutschen Bahn an den Bund sowie der Einstieg der Bahn-Energie-Tochter in das Privatstromgeschäft.

Auch bei den politischen Stiftungen, deren Arbeit mit öffentlichen Geldern finanziert wird, stellten die Prüfer Verschwendung fest. So seien die Gehälter des Leitungspersonals der Stiftungen teilweise unverhältnismäßig hoch.

