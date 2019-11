Der Bundesrechnungshof hat das Vorgehen von Verkehrsminister Scheuer bei der Planung der Pkw-Maut kritisiert.

Das Ministerium habe beim Vertrag für die Erhebung der Maut Vergaberecht verletzt und gegen Haushaltsrecht verstoßen, heißt es in einem Bericht der Behörde an den Bundestag. So habe bei Vertragsabschluss keine ausreichende haushaltsrechtliche Ermächtigung vorgelegen.



Das Ministerium hatte die Vorwürfe bereits Anfang November in einer Reaktion auf eine noch unveröffentlichte Fassung des Berichts zurückgewiesen. Dazu heißt es nun, die Stellungnahme des Ministeriums sei berücksichtigt und abschließend gewürdigt worden. Der Rechnungshof bleibe aber bei seiner Kritik.



Scheuer steht unter Druck, weil er die Verträge zur Erhebung und Kontrolle der Maut schon 2018 geschlossen hatte, bevor endgültige Rechtssicherheit bestand.