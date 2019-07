Der Bundesrechnungshof stellt das finanzielle Konzept der geplanten bundeseigenen "Agentur für Innovation in der Cybersicherheit" in Frage.

Das geht aus einem Schreiben an den Haushaltsausschuss des Deutschen Bundestages hervor, den das Portal Netzpolitik.org im Wortlaut veröffentlicht hat.

Die Cyberagentur soll den Bedarf der Sicherheitsbehörden koordinieren sowie die Forschung und Entwicklung für mehr Internetsicherheit voranbringen. Es ist geplant, dass die neue Behörde mit rund 100 Mitarbeitern noch in diesem Jahr in der Region Leipzig/Halle ihre Arbeit aufnehmen wird. Am Nachmittag soll die Gründung mit der Unterzeichnung einer Absichtserklärung besiegelt werden.