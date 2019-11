Die Bundesregierung will im kommenden Jahr 30 Millionen Euro für die Sanierung von Bahnhöfen zur Verfügung stellen.

Vor allem Bahnhöfe auf dem Land sollen modernisiert und technisch weiterentwickelt werden, sagte der stellvertretende Fraktionschef der Unionsfraktion, Lange, der Funke Mediengruppe. Die Haltestationen sollen behindertengerecht ausgebaut und attraktiver gemachtg werden. Da habe es in den vergangenen Jahrzehnten einen massiven Investitionsstau gegeben. Die Opposition kritisierte das Vorhaben. Die Fördersumme reiche bei weitem nicht aus, heißt es.



Zudem will die Deutsche Bahn ihr Angebot für Radfahrer erweitern. Künftig solle es mehr Stellplätze in Fernzügen geben, teilte ein Sprecher des Bundesverkehrsministeriums mit.