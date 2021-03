Die Bundesregierung strebt an, dass sich Deutschland ab dem kommenden Jahr selbst mit Corona-Impfstoff versorgen kann.

Von 2022 an solle eine sichere Versorgung über eigene Produktionskapazitäten gewährleistet sein, sagte der Impfstoffbeauftragte der Regierung, Krupp, den Zeitungen der Funke-Mediengruppe. Dafür werde eine Taskforce bis Mai ein Konzept erstellen. Das Ziel sei, die Produktion von Impfstoffen auszubauen und langfristig zu sichern.



Der Gründer des Tübinger Pharma-Unternehmens Curevac, Hoerr, sprach sich für mehr Ruhe in der Debatte über die Impfungen aus. Er sagte im Deutschlandfunk (Audio-Link), es seien noch nie so schnell Impfstoffe zugelassen und produziert worden wie jetzt. Nun müsse man noch ein bisschen Geduld haben, bis weitere Präparate auf den Markt kämen. Er sei zuversichtlich, dass im Sommer genügend Impfstoff zur Verfügung stehen werde, so Hoerr. Im Übrigen sei es zu kurz gedacht, nur die westliche Welt zu immunisieren. Wenn beispielsweise in Afrika niemand geimpft werde, entstünden dort neue Mutationen. - Curevac geht davon aus, dass der eigene Corona-Impfstoff im zweiten Quartal eine Zulassung erhält.

Diese Nachricht wurde am 13.03.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.