Ex-CSU-Politiker

Einst Landwirtschaftsminister im Kabinett Merkel, heute Hoher Repräsentant für Bosnien-Herzegowina, Christian Schmidt (CSU). (imago stock&people / sepp spiegl)

Ein Sprecher des Auswärtigen Amts sagte in Berlin, Schmidt habe seine Enttäuschung über die bislang ausgebliebene Verfassungs- und Wahlrechtsreform geäußert. Diese Enttäuschung werde von großen Teilen der Bevölkerung in Bosnien-Herzegowina und von der internationalen Gemeinschaft geteilt.

Schmidt vertritt in seinem machtvollen Amt die internationale Staatengemeinschaft. Bei einem Besuch in der Kleinstadt Gorazde war er nach einer Journalistenfrage in Rage geraten. Ein Video davon verbreitete sich im Internet. Auf Englisch empörte sich der 64-Jährige über das politische Gezerre im Land: "Rubbish, full rubish. I am rid of this." (in etwa: "Unsinn, völliger Unsinn. Ich habe genug davon.") Dies sei eine Stadt, in der Menschen ihr Leben verloren hätten, man sei nicht hier, nur "um politische Spielchen" zu machen".

Zu viel Macht für eine Person?

Eine Reporterin hatte ihn Medienberichten zufolge gefragt, ob er seine Vollmachten nutzen werde, um vor den Anfang Oktober stattfindenden Parlamentswahlen in Bosnien-Herzegowina umstrittene Änderungen am Wahlgesetz durchzusetzen. Aufgrund seiner weitreichenden Befugnisse hat Schmidt die Möglichkeiten dazu. Kritiker halten diese Macht in Händen einer einzelnen Person für problematisch, da das Amt des Hohen Repräsentanten keine demokratische Legitimierung hat.

Inhaltlich befürchten Kritiker der möglichen Änderungen am Wahlgesetz, dass die unterschiedlichen Bevölkerungsgruppen im Land am Ende nicht gerecht repräsentiert würden. In Bosnien-Herzegowina leben unter anderem Serben, Kroaten und Bosniaken, die sich während des Bosnienkriegs Anfang der 90er Jahren gegenüberstanden. Zehntausende Menschen verloren ihr Leben.

EU-Beitritt in Frage gestellt

Ungewohnt undiplomatisch stellte Schmidt, der von 2014 bis 2018 im Kabinett Merkel saß, auch einen möglichen EU-Beitritt Bosnien-Herzegowinas in Frage: "Ich habe diese Situation satt. Jeder gibt jedem die Schuld. Freunde, so kommt man nicht nach Europa!" Schmidt zeigte sich frustriert über die politischen Auseinandersetzungen in dem Balkanstaat. Bosnien-Herzegowina wird von der EU als "möglicher Beitrittskandidat" eingestuft.

Schmidt verteidigte später sein Verhalten im Gespräch mit dem Magazin "Der Spiegel". Ihm sei "in der Tat der Kragen geplatzt, weil ich mich doch schon sehr wundere, dass es von vielen in der Politik hingenommen wird, dass etwa in der Föderation von Bosnien-Herzegowina seit vier Jahren keine Regierung ernannt worden ist", sagte er. "Dies habe ich zu kritisieren, gestern habe ich das überdeutlich gemacht." Von bosnischen Bürgern "außerhalb der Politik" erhalte er "überwältigenden Zuspruch".

Ergebnis des Friedensvertrags von Dayton

Der Amt des Hohen Repräsentanten kommt eine wichtige Rolle bei der Umsetzung von Reformen und der Überwindung der politischen Gegensätzen in Bosnien-Herzegowina zu. Es war mit dem Friedensvertrag von Dayton geschaffen worden, der 1995 den Krieg beendete. Der Gesandte mit Büro in Sarajevo soll die Umsetzung der zivilen Aspekte des Abkommens überwachen.

Diese Nachricht wurde am 20.08.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.