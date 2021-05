Die Bundesregierung hat den neuen Armuts- und Reichtumsbericht verabschiedet.

Dem Bericht zufolge hat sich die Kluft zwischen Arm und Reich in Deutschland durch die Corona-Krise vergrößert. Während für 75 Prozent das Einkommen gleichgeblieben oder sogar gestiegen sei, belaste die Pandemie finanziell vor allem die Einkommensschwachen. Sie hätten es auch schwerer aus der Armut in die untere Mittelschicht aufzusteigen.



Wohlfahrtverbände wie die Caritas und die Diakonie fordern von der Politik, stärker gegen diese Entwicklung vorzugehen. Das Bundessozialministerium legt den Armuts- und Reichtumsbericht alle vier Jahre vor. Als arm gilt demnach, wer über weniger als 60 Prozent des Durchschnittseinkommens verfügt.



Bundessozialminister Heil (SPD) sagte, vor der Pandemie hätten alle Einkommensbereiche von der günstigen Wirtschaftsentwicklung profitiert, auch im unteren Bereich. Allerdings hätte sich in den vergangenen Jahrzehnten die Armut verfestigt. Für Langzeitarbeitslose und Menschen in prekärer Beschäftigung fehle es an Aufstiegschancen. Laut Bericht liegt die Wahrscheinlichkeit für arme Menschen, in den nächsten fünf Jahren in ihrer prekären Lage zu verbleiben, bei 70 Prozent. Dasselbe gelte für einen hohen Anteil von Kindern in Armut, die sich auch im jungen Erwachsenenalter nicht daraus befreien könnten.



Die Studie hebt die Bedeutung der sozialen Daseinsvorsorge beim Kampf gegen Armut hervor. Besonders wirksam seien Angebote in der frühen Lebensphase. Der Bericht warnt zugleich davor, dass dauerhaft niedrige Verdienste auf lange Sicht Folgen für den demokratischen Prozess haben könnten. Menschen mit geringem Einkommen würden sich eher selten freiwillig oder politisch engagieren.

