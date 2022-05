Ein Soldat der Bundeswehr in Mali (picture alliance/dpa)

Bundesverteidigungsministerin Lambrecht sagte am Rande der Kabinettsklausur in Meseberg, man werde nicht unterstützen, dass gut ausgebildete malische Soldaten gemeinsam mit russischen Kräften möglicherweise furchtbare Menschenrechtsverletzungen begingen. Deswegen werde die Mission eingestellt.

Der EU-Außenbeauftragte Borrell hatte das Ende der EU-geführten Mission bereits angekündigt. In Mali hatten zuletzt rund 300 deutsche Soldaten malische Armeeangehörige zum Kampf gegen Milizen und Terrorgruppen ausgebildet. Das Mandat läuft Ende Mai aus. Die Beteiligung an der UNO-Mission Minusma will die Bundesregierung unter Bedingungen allerdings fortsetzen.

Weiterführende Informationen

Diese Nachricht wurde am 04.05.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.