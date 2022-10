Verbrenner-Aus

Einigung: ab 2035 nur noch emissionsfreie Autos (picture alliance / Wolfram Steinberg)

Diese synthetischen Kraftstoffe seien die einzig überzeugende Antwort auf die Frage, wie die Bestandsflotte in Europa klimafreundlich werden könne, sagte der FDP-Politiker. Dagegen erklärte der umweltpolitische Sprecher der EVP-Fraktion im Europäischen Parlament, Liese, der Beschluss verbiete praktisch den Verbrennungsmotor . Die Politik sollte aber nur Ziele setzen, anstatt bestimmte Technologien vorzuschreiben, sagte der CDU-Politiker im Deutschlandfunk. Der Umweltschutzverband BUND erklärte, zwar sei die Entscheidung aus Brüssel richtig und wichtig. Doch komme das Aus für Neuwagen mit Verbrennungsmotor aus klimapolitischer Sicht mindestens fünf Jahre zu spät.

Die EU-Mitgliedsstaaten und das Europaparlament hatten sich gestern am späten Abend darauf geeinigt, dass in der EU ab 2035 nur noch Neuwagen verkauft werden sollen, die keine Treibhausgase ausstoßen. Der Kompromiss beinhaltet die Prüfung, ob auch mit klimaneutralen E-Fuels angetriebene Autos in Frage kommen. Darauf hatte in der Bundesregierung die FDP gedrängt, aber auch die CDU-Opposition.

Diese Nachricht wurde am 28.10.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.