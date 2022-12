Ukraine-Friedensgipfel

Der ukrainische Außenminister Dmytro Kuleba hat einen Friedensgipfel ins Gespräch gebracht (Evelyn Hockstein/Pool Reuters/AP)

Ein Sprecher des Auswärtigen Amtes sagte, jeder Vorstoß, den russischen Angriffskrieg zu beenden, sei gut und richtig. Allerdings gebe es aus Moskau keinerlei Signale, wonach Russland von seinen ursprünglichen Kriegszielen ablassen wolle. - Nach Einschätzung des CDU-Außenpolitikers Röttgen kann es für den russischen Staatschef Putin keinen Weg zurück in die Staatengemeinschaft geben. Das gelte auch für den Fall, dass er den Krieg in der Ukraine jetzt überraschend beenden würde, sagte er im Deutschlandfunk. Den Zeitpunkt dafür habe Putin in der Vergangenheit verpasst.

Diese Nachricht wurde am 28.12.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.