In Berlin haben die Spitzen der Koalition über die Themen EU-Reform und Brexit beraten.

Die Teilnehmer äußerten sich nach Abschluss der Gespräche im Kanzleramt nicht öffentlich. Aus Koalitionskreisen hieß es, es seien eher grundsätzliche Debatten geführt worden.



Bis Mitte Dezember soll zum EU-Gipfel ein deutsch-französischer Vorschlag vorliegen, um Europa und den Euro krisenfester zu machen. Zudem ist der Umbau des Rettungsfonds ESM zu einem Europäischen Währungsfonds geplant. Unionsparteien und SPD wollten auch ihre Linie für den Brexit-Sondergipfel am kommenden Sonntag in Brüssel klären. Ein weiteres Thema könnte der INF-Abrüstungsvertrag gewesen sein, der 1987 zwischen den USA und der Sowjetunion geschlossen worden war und aus dem sich US-Präsident Trump zurückziehen will.