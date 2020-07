Drei Jahre nach Inkrafttreten eines Gesetzes gegen Kinderehen kritisiert die Menschenrechtsorganisation Terre des Femmes eine mangelnde Umsetzung.

Bundesgeschäftsführerin Stolle erklärte in Berlin, in Deutschland lebten weiterhin minderjährige Mädchen in rechtlich unwirksamen Ehen. Damit seien sie ungeschützt dem Partner und der Familie ausgesetzt. Oftmals komme es zu häuslicher Gewalt, viele Betroffene müssten die Schule oder die Ausbildung abbrechen und könnten kein sebstbestimmtes Leben führen.



Terre des Femmes verlangt unter anderem eine Meldepflicht für Ausländerbehörden und Schulungen für Mitarbeiter von Jugendämtern. Seit Juli 2017 sind Ehen mit unter 18-Jährigen in Deutschland grundsätzlich ungültig und müssen aufgehoben werden. Die Bundesregierung sollte das Gesetz eigentlich bis zum heutigen Stichtag evaluieren. Nach Angaben des Justizministeriums verzögert sich der Bericht jedoch.