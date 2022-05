Digitalisierung

Telekom Verteilerkasten für schnelles Internet (picture alliance / Rupert Oberhäuser )

Künftig soll überall im Festnetz ein Download von mindestens 10 und ein Upload von 1,7 Megabit pro Sekunde ermöglicht werden. Gegebenenfalls könnte die Bundesnetzagentur demnach die Verlegung besserer Leitungen veranlassen. Das Gesetz soll insbesondere Menschen auf dem Land oder am Stadtrand erstmals einen Rechtsanspruch auf Breitband-Internet gewähren. In den meisten deutschen Haushalten sind deutlich bessere Internetverbindungen zu haben. Der zuständige Minister Wissing von der FDP erklärte, die Mindestvorgaben stellten die digitale Teilhabe all jener sicher, die bislang von der Versorgung abgeschnitten seien.

Zudem beschloss das Bundeskabinett die Errichtung eines Dokumentationszentrums "Zweiter Weltkrieg". - Die Ministerrunde hatte gestern eine zweitägige Klausurtagung in Meseberg beendet.

Diese Nachricht wurde am 05.05.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.