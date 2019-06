Mit einem umfangreichen Maßnahmenpaket will die Bundesregierung die Personalnot in der Pflege lindern.

Arbeitsminister Heil, Familienministerin Giffey und Gesundheitsminister Spahn erkärten dazu in einer gemeinsamen Pressekonferenz, künftig sollten entweder allgemeinverbindliche Tarifverträge oder Mindestlöhne gelten, zudem müssten die Sätze in Ost und West angeglichen werden. Geplant seien zudem ein neuer Personalschlüssel und mehr Ausbildungsstätten. Auch sollten Azubis kein Schulgeld mehr zahlen müssen, sondern stattdessen Vergütungen erhalten.



Die Finanzierung der Pläne blieb zunächst offen. Denkbar wären etwa höhere Pflegebeiträge oder ein Staatszuschuss wie bei der Rente. Die Arbeitgeber kündigten umgehend Widerstand gegen einen allgemeinverbindlichen Tarifvertrag an. Schließlich seien die Löhne in der Pflegebranche in den vergangenen Jahren bereits doppelt so stark gestiegen wie in der Gesamtwirtschaft, hieß es zur Begründung. Notfalls werde man juristische Schritte einleiten.