Regierungssprecher Hebestreit wies entsprechende Vorwürfe aus Reihen der Koalitionsparteien FDP und Grüne sowie der Union zurück. Er sagte in Berlin, einige Länder seien gegen die Lieferung von Kampfpanzern an die Ukraine, und andere dafür. Hebestreit dementierte auch Medienberichte über eine Verärgerung der USA wegen zu zögerlicher deutscher Waffenlieferungen an die Ukraine. Dies könne er weder im Inhalt noch im angeblichen Ton bestätigen, sagte er. Die Gespräche zwischen Washington und Berlin liefen und seien konstruktiv.

Der polnische Ministerpräsident Morawiecki erklärte, sein Land werde die Bundesregierung um die Genehmigung für polnische Leopard-Panzer an die Ukraine bitten. Einen genauen Zeitpunkt nannte er nicht. Bundesaußenministerin Baerbock hatte gestern erklärt, Deutschland werde eine mögliche polnische Lieferung von Leopard-Panzern in die Ukraine nicht blockieren. Mehrere britische Abgeordnete forderten in einem offenenen Brief Verteidigungsminister Pistorius auf, der Ukraine Leopard-Panzer zur Verfügung zu stellen.

