Gewalt gegen Demonstranten

Man sei bestürzt darüber, dass bei den seit Wochen anhaltenden Protesten zahlreiche friedliche demonstrierende Menschen ums Leben gekommen seien, sagte Regierungssprecher Hebestreit in Berlin. Die Regierung unterstütze deshalb ausdrücklich die neuen Sanktionen der EU.

FDP-Generalsekretär Djir-Sarai sprach sich in diesem Zusammenhang dafür aus, die Verhandlungen über das Atomabkommen mit dem Iran auszusetzen. Das sei in der aktuellen Situation zwingend notwendig, sagte er den Sendern RTL und ntv. Man könne in einer Zeit, in der auf den iranischen Straßen eine Revolution stattfinde, nicht mit dem Regime verhandeln.

Diese Nachricht wurde am 31.10.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.