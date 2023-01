Nach Baerbock-Aussage

Außenministerin Baerbock (Grüne) (Michel Euler / AP / dpa / Michel Euler)

Baerbock hatte am Dienstag beim Europarat in Straßburg zum Zusammenhalt der westlichen Verbündeten aufgerufen und wörtlich gesagt: "Wir kämpfen einen Krieg gegen Russland und nicht gegeneinander". Kritik kam heute deswegen von der CSU: Deren Generalsekretär Huber meinte, Baerbock sei ein massives Sicherheitsrisiko für Deutschland. Die AfD forderte die Entlassung der Grünen-Politikerin. Das Außenministerium in Moskau verlangte Aufklärung vom deutschen Botschafter.

