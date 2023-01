Nach Baerbock-Aussage

Umstrittene Äußerung:Bundesaußenministerin Baerbock. (Michel Euler / AP / dpa / Michel Euler)

Regierungssprecherin Hoffmann sagte in Berlin, die NATO und Deutschland unterstützten lediglich die Ukraine bei der Abwehr des russischen Angriffs. Ähnlich äußerte sich das Auswärtige Amt. In Moskau erklärte die Sprecherin des Außenministeriums, die Aussagen seien widersprüchlich. Im Grunde habe Baerbock die Dinge lediglich beim Namen genannt, so sei die NATO in eine wachsende die Konfrontation mit Russland verwickelt.

Baerbock hatte am Dienstag beim Europarat in Straßburg zum Zusammenhalt der westlichen Verbündeten aufgerufen und wörtlich gesagt: "Wir kämpfen einen Krieg gegen Russland und nicht gegeneinander". Die CSU nannte die Grünen-Politikerin daraufhin ein Sicherheitsrisiko, die AfD forderte ihre Entlassung.

