Nach Amtseid Netanjahus

Israels alter und neuer Ministerpräsident Benjamin Netanjahu stellt im Parlament das Programm die Ziele seiner rechts-religiösen Regierung vor. (AFP / Amir Cohen )

Bundeskanzler Scholz schrieb, die Grundlage der partnerschaftlichen Zusammenarbeit werde weiter gepflegt werden. Netanjahu wünschte der SPD-Politiker "eine glückliche Hand und viel Erfolg". Der Botschafter der USA in Israel, Nides, hob in seinen Glückwünschen die - so wörtlich - grundsolide und unzertrennliche Verbindung mit seinem Land hervor. Russlands Staatschef Putin gratulierte Netanjahu ebenfalls zur erneuten Amtsübernahme. Nach Angaben des Kreml äußerte er die Hoffnung, die russisch-israelische Bindung werde wieder gestärkt - zum Wohle beider Bevölkerungen. Israels Botschafterin in Frankreich, German, reichte nach der Amtseinführung Netanjahus ihren Rücktritt ein. Unter der neuen Regierung könne sie ihr Land nicht mehr glaubhaft repräsentieren.

Netanjahu steht einer rechts-religiösen Koalition vor, die aus dessen konservativer Likud-Partei sowie ultra-orthodoxen und ultra-nationalistischen Gruppierungen besteht. Sie gilt als die am weitesten rechts stehende Regierung in der Geschichte Israels.

