Annalena Baerbock (Bündnis 90/Die Grünen) (picture alliance/dpa)

Bundesaußenministerin Baerbock teilte mit, es handele sich um 27 deutsche Kinder und zehn Mütter aus einem Lager im Nordosten Syriens. Die Jungen und Mädchen seien letztlich Opfer des IS und hätten ein Recht auf eine bessere Zukunft. Die Mütter müssten sich für ihr Handeln verantworten. Einige von ihnen wurden direkt nach Ankunft in Deutschland in Haft genommen.

Diese Nachricht wurde am 31.03.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.