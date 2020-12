Die Bundesregierung will mit einem virtuellen Bügerdialog über den umstrittenen 5G-Netzausbau informieren und Bedenken der Verbraucher ausräumen.

Verkehrsminister Scheuer sagte zum Auftakt, die neue Mobilfunktechnologie bedeute keine Gefahr, sondern Chance und Fortschritt. Die Präsidentin des Bundesamtes für Strahlenschutz, Paulini, schloss Gesundheitsschäden aus. Es gebe bislang keinen wissenschaftlichen Nachweis, dass Mobilfunk unterhalb der in Deutschland geltenden Grenzwerte negative Auswirkungen habe. Dies gelte auch für die für 5G genutzten Frequenzen, betonte Paulini. Am Abend will sie sich gemeinsam mit Scheuer und Umweltministerin Schulze in einem virtuellen Dialog den Fragen der Verbraucherinnen und Verbraucher stellen. Kritiker befürchten, der Netzausbau könne bei Bienen, Vögeln, aber auch Menschen zu Schäden führen.

