Hohe Inflation

Bundesfinanzminister Lindner plädiert dafür, die bisherigen Maßnahmen erst einmal wirken zu lassen. (Britta Pedersen/dpa)

Es gebe finanziell und rechtlich wenig Spielraum dafür, wenn nicht an anderer Stelle gespart werde, sagte Lindner dem Nachrichtenportal "t-online". Dies müsse bei allen Vorschlägen mit bedacht werden. Er plädierte dafür, die bereits umgesetzten Maßnahmen zunächst wirken zu lassen.

Auch Bundesarbeitsminister Heil dämpfte die Erwartungen an den Staat. Er sprach sich dafür aus, in einem zukünftigen Entlastungspaket ein sogenanntes soziales Klimageld zu verankern, mit dem Empfänger von mittleren und unteren Einkommen entlastet werden könnten. Man solle aber nicht so tun, als könne der Staat alles für alle ausgleichen, sagte Heil der "Welt am Sonntag".

