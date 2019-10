Der Pro-Kopf-Verbrauch an Papier, Pappe und Karton ist in Deutschland so hoch wie in keinem anderen Industrie- und Schwellenland.

Das geht aus einer Antwort der Bundesregierung auf eine Anfrage der Grünen hervor, aus der die "Saarbrücker Zeitung" zitiert. Im vergangenen Jahr waren es demnach rund 241 Kilogramm. An zweiter Stelle folgten die USA mit knapp 211 Kilogramm. In Deutschland habe sich insbesondere der Verbrauch von Papierverpackungen deutlich erhöht. Zuletzt habe er bei etwa 96 Kilogramm pro Kopf gelegen, 1991 seien es noch knapp 70 Kilogramm gewesen. Als Ursache für die Entwicklung wird die starke Zunahme des Online-Handels angeführt.