Der Deutsche Journalistenverband hat sich besorgt über die Situation der Pressevertreter und Journalisten in Hongkong geäußert.

Der Bundesvorsitzende Überall appellierte an die Bundesregierung in Berlin, sich für den Erhalt der Pressefreiheit einzusetzen. So wichtig Wirtschaftsinteressen sein mögen, so unverzichtbar seien die Grundrechte, zu denen die Presse- und Meinungsfreiheit gehöre, sagte Überall. Er verwies auf Berichte über zunehmende Schikanen und Übergriffe der Sicherheitsbehörden auf Journalisten, die weiterhin über die Protestbewegung in Hongkong berichten wollten.