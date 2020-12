Über den Haushaltsstreit der Europäischen Union mit Polen und Ungarn gibt es unterschiedliche Darstellungen.

Eine Sprecherin der Bundesregierung sagte, sie könne eine Einigung nicht bestätigen. Sie könne nur sagen, dass eine Lösung von allen Beteiligten in der EU mitgetragen werden müsse. Der Rechtsstaatsmechanismus werde nicht aufgegeben.



Der stellvertretende polnische Regierungschef Gowin hatte heute erklärt, zwischen Polen, Ungarn und der deutschen Ratspräsidentschaft habe es einen Kompromiss gegeben. Einzelheiten nannte er nicht. Er glaube, dass diese Lösung auch von den anderen 24 Mitgliedstaaten mitgetragen werden könne. Der Haushaltsstreit dürfte Thema beim EU-Gipfel am Donnerstag und Freitag sein.



Polen und Ungarn blockieren die mehrjährige Haushaltsplanung und das Corona-Hilfspaket der EU. Streitpunkt ist die Entscheidung der EU, die Finanzmittel an die Rechtsstaatlichkeit in den jeweiligen Ländern zu knüpfen.

