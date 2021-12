Bundesregierung fördert Wasserstoffwirtschaft (www.imago-images.de/Joerg Boethling)

Das teilte das Klima- und Wirtschaftsministerium in Berlin mit. Das Geld fließt in ein Förderinstrument mit der Bezeichnung "H2Global", das die Einführung von grünem Wasserstoff in den Markt beschleunigen soll. Über Auktionen soll Wasserstoff auf dem Weltmarkt günstig eingekauft und in der EU meistbietend verkauft werden. Da der Produktionspreis von grünem Wasserstoff relativ hoch ist, dürften die beauftragten Zwischenhändler Verluste einfahren. Diese Verluste sollen durch Subventionen maximal zehn Jahre lang ausgeglichen werden.

Die ersten Lieferungen nachhaltiger Energieträger auf Wasserstoffbasis nach Deutschland und Europa sind für das Jahr 2024 geplant. Grüner Wasserstoff gilt vielen als Hoffnungsträger für mehr Klimaschutz.

