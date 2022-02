Ein russischer Panzer in der Nähe der Grenze zur Ukraine (picture alliance/dpa/Sputnik | Sergey Pivovarov)

Die Ankündigungen seien zwar ein gutes Zeichen, aber es fehlten noch die Belege dafür, sagt ein Regierungssprecher. Er rechne damit, dass sich das Bild in den kommenden Tagen klären werde.

Nach Erkenntnissen von Nato-Generalsekretär Stoltenberg setzt Russland seinen Truppenaufmarsch im Grenzgebiet zur Ukraine fort. Bislang sei vor Ort keine Deeskalation gesehen worden, sagte Stoltenberg. Dagegen hatte Russland erklärt, man habe mit der Verlegung von Soldaten aus dem Grenzgebiet begonnen.

Am Rande der Münchner Sicherheitskonferenz soll es am Samstag ein Treffen der G7-Außenminister zur Ukraine geben. Es werde von Bundesaußenministerin Baerbock geleitet, kündigte das Auswärtige Amt an. Es gehe darum, die enge Abstimmung der sieben führenden westlichen Industrienationen in der Ukraine-Krise fortzusetzen.

