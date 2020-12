Die Bundesregierung hat mehrere Frauen und Kinder aus Gefangenenlagern in Nordsyrien zurückgeholt.

Nach Angaben des Auswärtigen Amtes handelte es sich um "humanitäre Fälle", in denen die Ausreise besonders dringlich erforderlich gewesen sei. Insgesamt seien es drei Frauen und zwölf Kinder gewesen. Unter den Minderjährigen seien auch Erkrankte und Waisen.



Eine Frau wurde laut Bundesanwaltschaft bei ihrer Einreise am Flughafen Frankfurt am Main festgenommen. Grundlage war demnach ein Haftbefehl wegen Mitgliedschaft in einer terroristischen Vereinigung im Ausland sowie wegen Beihilfe zu Verbrechen gegen die Menschlichkeit. Nach Informationen des Nachrichtenmagazins "Der Spiegel" laufen auch gegen zwei weitere aus Syrien zurückgeholte Frauen in Deutschland Ermittlungsverfahren wegen Terrorverdachts. Zur mutmaßlichen IS-Vergangenheit der Frauen habe es vom Auswärtigen Amt keine Angaben gegeben, schreibt die Deutsche Presse-Agentur.



Die Rückholaktion erfolgte gemeinsam mit Finnland, das sechs Kinder und zwei Frauen aus Syrien ausflog.

Diese Nachricht wurde am 20.12.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.