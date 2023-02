Lieferung an die Ukraine

Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius in Kiew mit Ukraines Präsident Wolodymyr Selenskyj (Kay Nietfeld/dpa)

Das Wirtschafts- und das Verteidigungsministerium teilten mit, wie viele der Kampfpanzer tatsächlich an die Ukraine geliefert würden, hänge von den erforderlichen Instandsetzungsarbeiten ab. Deutschland, Dänemark und die Niederlande wollen aber in den kommenden Monaten gemeinsam mindestens 100 Leopard 1 an die Ukraine liefern, hieß es in einer gemeinsamen Erklärung der Länder. Bundesverteidigungsminister Pistorius traf am Nachmittag in der Ukraine ein. Der SPD-Politiker sagte bei seinem ersten Besuch in der Hauptstadt Kiew, dass die Bereitstellung der Panzer in Etappen erfolgen werde.

Vor zwei Wochen hatte die Bundesregierung bereits die Lieferung von 14 moderneren Leopard-2-Panzern genehmigt, die aus Beständen der Bundeswehr stammen. Diese sollen Ende März an die ukrainische Armee übergeben werden.

Diese Nachricht wurde am 07.02.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.