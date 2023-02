Kampfpanzer Leopard 1 (Archivfoto) (imago / photothek / Thomas Imo)

Die Bundesregierung hat eine Exportgenehmigung für Kampfpanzer des Typs Leopard 1 in die Ukraine erteilt. Enstprechende Medienberichte bestätigte Regierungssprecher Hebestreit in Berlin, ohne weitere Einzelheiten zu nennen. Bisher hatte die Bundesregierung nur die Lieferung der moderneren Leopard-2-Panzer aus Bundeswehrbeständen in die Ukraine angekündigt. Nach einem Bericht der "Süddeutschen Zeitung" setzen die Unternehmen "Rheinmetall" und die "Flensburger Fahrzeugbau Gesellschaft" (FFG) Leopard-1-Panzer bereits für einen Einsatz in der Ukraine instand. Die Bundeswehr habe den Leopard-1-Panzer bereits 2003 ausgemustert. In Betrieb hatte sie ihn in den 1960er Jahren genommen.

Probleme gibt es laut dem Bericht allerdings noch bei der Beschaffung der benötigten 105-Millimeter-Munition für die Leopard-1-Modelle. In Deutschland wird diese Munition nicht mehr hergestellt. Und auch der Einkauf aus anderen Ländern erweist sich aktuell als schwierig: So hat beispielsweise Brasilien nach Angaben der "Süddeutschen Zeitung" wegen der Lieferung von einst rund 250 Leopard-Panzern aus Deutschland noch große Munitions-Bestände. Aber die Regierung von Präsident Lula lehne eine Weitergabe bislang ebenso ab wie bei der Munition für den Gepard-Flugabwehrpanzer.

Munitionsknappheit auch beim Gepard-Panzer problematisch

Bei den Gepard-Panzern wird die Munitionsknappheit mehr und mehr zum Problem. Die Schweiz blockiert die Weitergabe dort produzierter Munition. Inzwischen gibt es zwar erste Anzeichen für ein Umdenken: Das Parlament in Bern will nun ein Gesetz ändern, um von der Schweizer Neutralitätsposition abweichen zu können. Doch bis dahin ist die Einsatzmöglichkeit der 37 von Deutschland an die Ukraine gelieferten Gepard-Panzer stark eingeschränkt. Die Ukraine verfügt laut SZ-Bericht nur noch über rund 30.000 Schuss für die Flugabwehrpanzer. Auch deswegen setzte sich Bundesverteidigungsminister Pistorius zuletzt für einen Rückkauf von 15 Gepard-Panzern samt Munition aus Katar ein. Die Bundesregierung versuche ein ähnliches Dilemma beim Leopard 1 zu verhindern, heißt es aus Regierungskreisen.

Mittelfristig soll ab Juli eine neue Fertigung bei "Rheinmetall" im niedersächsischen Unterlüß das Problem lösen. Die Bundeswehr will laut "SZ" voraussichtlich zwei Mal 150.000 Schuss in zwei Varianten für den Gepard-Panzer bestellen. Eine ist demnach wegen ihrer Splitterwirkung besonders geeignet zur Bekämpfung von Luftzielen. Mit einer anderen Variante müsse man das Ziel direkt treffen, diese sei aber schneller zu produzieren.

Lieferung erster Leopard-2-Panzer in drei Monaten

Vor der Freigabe von Leopard-1-Panzern hatte die Bundesregierung in der vergangenen Woche bereits die Lieferung von 14 Leopard-2-Panzern an die Ukraine angekündigt. Zusätzlich erlaubte sie anderen Staaten die Lieferung solcher Kampfpanzer aus deutscher Produktion. Verteidigungsminister Pistorius erklärte, erste Panzer könnten seiner Einschätzung nach in etwa drei Monaten zur Verfügung stehen.

