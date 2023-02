Kampfpanzer Leopard 1 (Archivfoto) (imago / photothek / Thomas Imo)

Das bestätigte ein Regierungssprecher in Berlin, ohne weitere Details zu nennen. Medien hatten berichtet, dass die Rüstungskonzerne "Rheinmetall" und "FFG" dutzende Panzer für den Export in die Ukraine aufbereiteten. Allerdings gebe es nicht genügend Munition. Die Bundeswehr hat diese Panzer seit 2003 nicht mehr in ihrem Bestand.

In der vergangenen Woche hatte die Bundesregierung bereits die Lieferung von 14 Leopard-2-Panzern an die Ukraine angekündigt. Auch andere Staaten wollen Kampfpanzer abgeben, darunter Frankreich, Großbritannien und die USA.

Diese Nachricht wurde am 03.02.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.