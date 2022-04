Die Genehmigung sei erteilt worden, sagte ein Sprecher des Verteidigungsministeriums. Medienberichten zufolge handelt es sich um fast 60 Fahrzeuge aus Beständen der früheren Nationalen Volksarmee der DDR. Die Panzerkampfwagen seien mit Kanonen und Maschinengewehren ausgerüstet. Sie gehörten zur Standardausrüstung der Armeen des Warschauer Paktes. Nach der deutschen Wiedervereinigung gab die Bundeswehr sie zunächst an die schwedische Armee ab. Sie verkaufte die Panzer später an eine tschechische Firma weiter. Diese strebt nun ihrerseits den Verkauf an die ukrainische Armee an. Dafür ist eine deutsche Zustimmung erforderlich gewesen.

Diese Nachricht wurde am 01.04.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.