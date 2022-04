Energieversorgung

Dies sei aus "zwingenden Gründen" geboten, heißt es in einem Schreiben des Ministeriums an Bundestagspräsidentin Bas.

Der Energiekonzern RWE ist nach eigenen Angaben an dem Projekt beteiligt. Ein Sprecher sagte, man werde im Auftrag der Bundesregierung schwimmende LNG-Terminals chartern. In Abhängigkeit davon, wie schnell der landseitige Anschluss für die Pipeline zu Verfügung stehe, gehe RWE davon aus, dass die Schiffe teilweise bereits im kommenden Winter einsatzbereit sein könnten.

Im " Fortschrittsbericht Energiesicherheit " des Wirtschaftsministeriums von Ende März heißt es, die Bundesregierung prüfe derzeit mögliche Standorte an Nord- und Ostsee. Dort könnten die Terminals kurzfristig eingesetzt werden. Ein LNG-Importterminal ist in Wilhelmshaven geplant. Um dieses an das Gas-Fernleitungsnetz anzubinden, soll im Landkreis Friesland noch bis Ende dieses Jahres eine 30 Kilometer lange Pipeline entstehen.