Eine Flüssiggas-Pipeline am Nordsee Gas Terminal. (picture alliance/dpa/Marcus Brandt)

Neben den schwimmenden Terminals in Brunsbüttel und Wilhelmshaven sollen zwei weitere entstehen, teilte das Wirtschaftsministerium mit. Eins davon im niedersächsischen Stade und eins in Lubmin in Mecklenburg-Vorpommern. Beide Terminals sollen allerdings erst Ende kommenden Jahres in Betrieb gehen. In Lubmin entsteht außerdem ein zusätzliches, privat finanziertes Terminal, das schon bis Ende des Jahres fertiggestellt werden soll.

Bundeswirtschaftsminister Habeck sagte, es sei eine sehr gute Nachricht, dass zu den vier vom Bund finanzierten Terminals jetzt noch ein fünftes, Privates hinzukomme. Deutschland müsse innerhalb kürzester Zeit eine neue Infrastruktur aufbauen, so der Grünen-Politiker. Über die Flüssiggas-Terminals soll möglichst schnell das Pipeline-Gas aus Russland ersetzt werden.

Weiterführende Informationen

In unserem Newsblog zum Krieg in der Ukraine finden Sie einen Überblick über die jüngsten Entwicklungen, den wir laufend aktualisieren.

Diese Nachricht wurde am 19.07.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.