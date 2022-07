Flüssiggas-Terminals

Bundesregierung gibt zwei weitere Standorte bekannt

Die Bundesregierung treibt den Bau von Flüssiggas-Terminals an den deutschen Küsten weiter voran. Neben den schwimmenden Terminals in Brunsbüttel und Wilhelmshaven sollen zwei weitere entstehen, teilte das Wirtschaftsministerium mit. Eins davon im niedersächsischen Stade und eins in Lubmin in Mecklenburg-Vorpommern.

20.07.2022