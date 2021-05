Die SPD-Politikerin Giffey tritt vom Amt der Bundesfamilienministerin zurück. Das bestätigte ihr Ministerium in Berlin. Eine Nachfolgerin soll es zunächst nicht geben. Bundeskanzlerin Merkel erklärte, sie nehme die Entscheidung mit großem Respekt, aber auch mit ebenso großem Bedauern entgegen. An ihrer Spitzenkandidatur für das Amt der Regierenden Bürgermeisterin in Berlin hält Giffey fest.

In einer persönlichen Erklärung teilte die 43-Jährige heute Vormittag mit, dass sie Bundeskanzlerin Merkel um ihre Entlassung als Ministerin gebeten hat. Hintergrund sind die Plagiatsvorwürfe im Zusammenhang mit Giffeys Doktorarbeit, die seit November vergangenen Jahres erneut von der Freien Universität Berlin überprüft wird. "In den letzten Tagen sind erneut Diskussionen um meine Dissertation aus dem Jahr 2010 aufgekommen", schreibt Giffey. Nun habe ihr die Freie Universität Berlin im laufenden Prüfungsverfahren bis Anfang Juni Zeit für eine Stellungnahme gegeben, die sie nutzen werde. Danach solle das laufende Verfahren abgeschlossen sein.

Konzentration auf Berlin-Wahl

Die SPD-Politikerin erklärte, auch wenn sie selbst weiterhin zu ihrer Aussage stehe, die Arbeit nach bestem Wissen und Gewissen geschrieben zu haben, ziehe sie bereits jetzt die Konsequenzen aus einem andauernden und belastenden Verfahren. "Sollte die Freie Universität in ihrer nunmehr dritten Überprüfung meiner Arbeit zu dem Ergebnis kommen, mir den Titel abzuerkennen, werde ich diese Entscheidung akzeptieren."

Lambrecht übernimmt kommissarisch

Die Mitglieder der Bundesregierung, die SPD und die Öffentlichkeit hätten Anspruch auf Klarheit und Verbindlichkeit. Sie wolle sich nun auf ihre Rolle als Spitzenkandidatin der Sozialdemokraten für das Amt der Regierenden Bürgermeisterin in Berlin konzentrieren. Die Wahl zum Abgeordnetenhaus findet voraussichtlich parallel zur Bundestagswahl am 26. September statt.



Die SPD wird nach dem Rücktritt von Bundesfamilienministerin Giffey den freiwerdenden Posten nicht nachbesetzen. Wie die Partei-Vorsitzenden Esken und Walter-Borjans in Berlin mitteilten, wird Bundesjustizministerin Lambrecht neben ihren eigenen Tätigkeiten das Familienministerium kommissarisch führen.

Merkel äußert Respekt und Bedauern

Bundeskanzlerin Merkel erklärte, sie nehme die Entscheidung mit großem Respekt, aber auch mit ebenso großem Bedauern entgegen. Sie selbst habe immer sehr gut und vertrauensvoll mit der SPD-Politikerin zusammengearbeitet. Der Fraktionsvorsitzende der SPD im Bundestag, Mützenich, erklärte, der Rücktritt zeige Größe. Giffey habe als Bundesfamilienministerin Herausragendes für die Menschen geleistet.



CSU-Generalsekretär Blume sagte dagegen, er halte den Schritt für unzureichend. Giffey nehme sich faktisch nur eine Auszeit, um sich auf den Wahlkampf für den Posten der Regierenden Bürgermeisterin in Berlin zu konzentrieren, sagte er den Zeitungen der Funke Mediengruppe. Das Festhalten an der Spitzenkandidatur sei inkonsequent. Die Berliner Landesvorsitzende der AfD, Brinker, forderte Giffey auf, auf ihre Kandidatur zu verzichten. Die deutsche Hauptstadt sei zu wichtig, um - so wörtlich - als Reste-Rampe für gescheiterte Politikerexistenzen zu dienen.

Die Vorwürfe von Vroni-Plag

Franziska Giffey war seit März 2018 Bundesfamilienministerin. Seit November 2020 ist sie Vorsitzende der SPD Berlin und deren Spitzenkandidatin für das Amt der Regierenden Bürgermeisterin. Im November 2020 hatte Giffey erklärt, auf das Führen ihres Doktortitels zu verzichten.



Anfang 2019 waren Vorwürfe laut geworden, Giffey habe bei ihrer Dissertation fremde Texte und Darstellungen übernommen, ohne dies kenntlich zu machen. Eine erste Untersuchung der FU Berlin hatte ein Fehlverhalten Giffeys festgestellt. Die Uni hatte aber nur eine Rüge erteilt und nicht den Titel aberkannt.



Giffey hatte 2009 eine Dissertation mit dem Titel "Europas Weg zum Bürger - Die Politik der Europäischen Kommission zur Beteiligung der Zivilgesellschaft" an der FU Berlin eingereicht, die Prüfung fand 2010 statt. Die Internetplattform Vroni-Plag untersuchte die Doktorarbeit auf Plagiate und kam zu dem Schluss, dass "wörtliche und sinngemäße Übernahmen nicht kenntlich gemacht worden sein sollen" und erhob Plagiatsvorwürfe.

