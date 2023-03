Leopard-2-Panzer in einem Depot (imago images / Le Pictorium / Nicolas Landemard)

Wie die Zeitung " Blick " berichtet, bestätigte der Sprecher des schweizerischen Bundesamtes für Verteidigung ein entsprechendes Gesuch aus Berlin. Voraussetzung für die Lieferung wäre ein Parlamentsbeschluss. Demnach sollen Panzer, die von der schweizerischen Armee ausgemustert werden, jene Panzer ersetzen, die westliche Länder in die Ukraine liefern. Insgesamt gehe es um 96 Leopard-2-Panzer, hieß es.

Panzer sollen nicht an die Ukraine weitergegeben werden

Die Schweiz ist neutral und hat bislang die direkte Lieferung von Waffen oder Munition an die Ukraine abgelehnt. Wie es in dem Bericht weiter heißt, haben Verteidigungsminister Pistorius und Wirtschaftsminister Habeck dem Verteidigungsministerium in Bern zugesichert, dass die Kampfpanzer aus der Schweiz nicht an die Ukraine weitergegeben würden.

