Autoabgase aus einem Auspuffrohr (dpa / Joker / Alexander Stein)

Es gebe dazu noch interne Abstimmungen, sagte ein Regierungssprecher in Berlin. Finanzminister Lindner hatte vergangene Woche mit einer Blockade innerhalb der Bundesregierung gedroht und Technologie-Offenheit eingefordert. Klimaneutralität könne auch mit synthetischen Kraftstoffen erreicht werden. Diese dürften Umweltexperten zufolge aber auch in zehn Jahren noch knapp sein und könnten effizienter in der Luftfahrt und bei Schiffen eingesetzt werden, so der FDP-Chef.

Das EU-Parlament hatte zuletzt mehrheitlich für ein Aus von Verbrennerautos ab dem Jahr 2035 gestimmt. Die Parlamentarier unterstützten damit einen Vorschlag der EU-Kommission aus dem vergangenen Jahr, der eine Reduzierung des CO2-Ausstoßes im Verkehr um 100 Prozent vorsieht.

