Bundesregierung prüft, ob Gesetzgebungsverfahren nötig ist

Die stellvertretende Regierungssprecherin Hoffmann sagte in Berlin, man wolle so schnell wie möglich handeln. Wann die einzelnen Maßnahmen umgesetzt werden könnten, sei aber noch nicht genau absehbar. Derzeit werde geprüft, inwiefern Gesetzgebungsverfahren für die vereinbarten Maßnahmen notwendig seien, betonte Hoffmann. Zumindest für einzelne Teile konnte dies laut der Regierungssprecherin der Fall sein. Zuvor hatte die "Bild"-Zeitung unter Berufung auf Koalitionskreise gemeldet, das Entlastungspaket werde wahrscheinlich nicht vor Juni in Kraft treten.

Bund und Länder streiten über Umsetzung bei ÖPNV-Tickets

Die Verkehrsminister berieten am Freitag auf einer Sonderkonferenz über die Umsetzung des vergünstigten ÖPNV-Tickets. Aus vielen Ländern seien Hinweise auf Probleme und offene Fragen gekommen, erfuhr die Deutsche Presse-Agentur aus Teilnehmerkreisen. Der bayrische Verkehrsminister Bernreiter sagte nach den Gesprächen, Kommunen und Verkehrsverbünde hätten keine Ahnung, wie sie den Beschluss umsetzen sollten. Bundesverkehrsminister Wissing widersprach der Befürchtung der Länder, Verkehrsverbünde und Unternehmen stünden vor einem hohen administrativen Aufwand. Dies könne über ein reines Online-Angebot verhindert werden, betonte der FDP-Politiker. Wissing kündigte an, dass die günstigen ÖPNV-Tickets auch für Abos gelten sollen.

Die Ampel-Koalition hatte sich am Donnerstag auf Maßnahmen gegen die gestiegenen Energie- und Spritpreise verständigt. Unter anderem soll es weitere Einmalzahlungen und eine befristete Senkung der Spritpreise geben. Angekündigt wurde aber auch eine Energiespar-Kampagne. Von der Opposition und Sozial- wie Umweltverbänden kommt Kritik.

Die Beschlüsse im Einzelnen:

Zuschüsse für Familien & Energiepauschale in Höhe von 300 Euro für Erwerbstätige

Familien sollen "schnellstmöglich" für jedes Kind ergänzend zum Kindergeld einmalig 100 Euro ausgezahlt bekommen. Der Bonus wird wie schon die Zahlungen in den Pandemiejahren 2020 und 2021 auf den Kinderfreibetrag angerechnet. Empfängern von sogenannten Transferleistungen wird dem Beschluss zufolge die bereits beschlossene Einmalzahlung von 100 Euro verdoppelt. Allen einkommensteuerpflichtigen Erwerbstätigen soll einmalig eine Energiepreispauschale in Höhe von 300 Euro als Zuschuss zum Gehalt ausgezahlt werden. Sie unterliegt der Einkommenssteuer, wodurch sie umso geringer ausfällt, je höher der Steuersatz ist.

Rabatte im Verkehrswesen

Laut Finanzminister Lindner wird für drei Monate die Steuer auf Benzin um 30 Cent je Liter und auf Diesel um 14 Cent abgesenkt. Auf Vorschlag der Grünen soll für 90 Tage bundesweit der öffentliche Personennahverkehr für neun Euro pro Monat nutzbar sein. Dem Beschluss zufolge bekommen die Bundesländer eine Unterstützung, damit sie das umsetzen können.

Die Kosten für das Paket wurden auf 14 bis 16 Milliarden Euro beziffert. Der Bundestag hatte bereits vor einer Woche einen Heizkostenzuschuss beschlossen, von dem mehr als zwei Millionen Menschen profitieren sollen.

Kritik von Opposition und Umweltverbänden

Die Unionsparteien im Bundestag bezeichneten die Beschlüsse als nicht zielgerichtet. Fraktionsvize Middelberg erklärte, diese vermeintliche "Einigung" dokumentiere in Wahrheit die tatsächliche Uneinigkeit dieser Koalition. CSU-Chef Söder (CSU) schrieb bei Twitter , das Ampel-Paket bleibe hinter den Erwartungen zurück. Gebraucht werde stattdessen eine Senkung der Mehrwertsteuer, um den Auftrieb der Energiepreise wirksam zu bremsen, so der Bayerische Ministerpräsident.

Umweltverbände nannten die Maßnahmen "klimapolitisch halbherzig" und forderten ein sozial gestaffeltes Klima- oder Energiegeld. Die Klima-Allianz Deutschland kritisierte, die Spritpreissenkung führe nicht zu weniger Verbrauch. Zudem profitiere stärker, wer viel tanke, monierte der Bund für Umwelt und Naturschutz (BUND). Der Verband forderte ebenso wie die Deutsche Umwelthilfe (DUH) ein Tempolimit.

Sozialverbände: Arme stärker entlasten

Sozial- und Wohlfahrtverbände hoben eine soziale Unausgewogenheit der Maßnahmen hervor. Die Diakonie Deutschland erklärte, es müssten die Ärmsten am stärksten entlastet werden. Die Verdopplung der Einmalzahlung an Grundsicherungsbezieher gehe in die richtige Richtung, reiche aber nicht aus.

Ähnlich äußerte sich Ulrich Schneider vom Paritätischen Wohlfahrtsverband in der "Rheinischen Post". Die Präsidentin des Sozialverbands VdK, Bentele, bemängelte, dass bei den Entlastungszahlungen für Energie die Rentner vergessen worden seien.

Neue Strategie für Energieversorgung

Eingebettet sind die konkreten Entlastungen für die Bürgerinnen und Bürger in Absichtsbekundungen zur künftigen Energieversorgung in Deutschlands. SPD, FDP und Grüne wollen nach eigenem Bekunden alles unternehmen, "um die Abhängigkeit von fossilen Rohstoffen aus Russland schnellstmöglich zu beenden, die Umstellung auf klimafreundliche Energieträger voranzubringen und Energie-Versorgungssicherheit sicherzustellen".

Dafür sollen vorrangig die Erneuerbaren Energien ausgebaut, aber auch die Stilllegung von Kohlekraftwerken bis auf weiteres ausgesetzt werden. "Dabei halten wir am Ziel Kohleausstieg idealerweise bis 2030 fest", heißt es in dem Papier des Koalitionsausschusses.

Energiespar-Kampagne

Mit einer breit angelegten Kampagne will die Ampel-Koalition bei Bürgerinnen und Bürgern sowie bei der Wirtschaft zudem für das Energiesparen werben. Investitionen sollen gefördert werden.

Es werden aber auch neue Vorschriften angekündigt: So soll gesetzlich vorgeschrieben werden, "dass ab dem 1. Januar 2024 möglichst jede neu eingebaute Heizung zu 65 Prozent mit Erneuerbaren Energien betrieben" werden kann". Außerdem soll eine "große Wärmepumpen-Offensive" starten.

