Ukraine-Konferenz

Bundesregierung hebt Bedeutung des Treffens in Dschidda hervor

Die Bundesregierung hat die Bedeutung der internationalen Ukraine-Konferenz in Saudi-Arabien hervorgehoben, die gestern zu Ende gegangen ist. Diese sei ein wichtiger Zwischenschritt, sagte Regierungssprecherin Hoffmann in Berlin. Bei den informellen Beratungen von Vertretern aus mehr als 40 Ländern sei vereinbart worden, in verschiedenen Arbeitssträngen weiterzuarbeiten.

07.08.2023