Sicherheitsstufe für mehrere Botschaften im Nahen Osten weiter erhöht. (Markus Heine dpa/lbn)

Wie das Auswärtige Amt in Berlin mitteilte, gilt dies auch für die Auslandsvertretung in Ramallah. Konkret sollen Familienangehörige der Beschäftigten sich an einen sicheren Ort in der Region begeben oder nach Deutschland reisen. Zudem werde weniger Personal in den Auslandsvertretungen eingesetzt.

Diese Nachricht wurde am 28.09.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.