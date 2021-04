Bundesarbeitsminister Heil fordert eine Corona-Testpflicht am Arbeitsplatz.

Er wolle, dass das Kabinett am Dienstag einen entsprechenden Beschluss fasse, sagte der SPD-Politiker der Bild am Sonntag. Alle müssten jetzt ihren Beitrag im Kampf gegen Corona leisten, auch die Arbeitswelt. Finanzminister Scholz sagte der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung, nur sechs von zehn Beschäftigten erhielten bislang ein Angebot ihres Arbeitgebers, sich regelmäßig testen zu lassen. Das sei deutlich zu wenig.



Die Pläne des Bundesarbeitsministeriums sehen nach Informationen der Bild am Sonntag vor, dass alle Mitarbeiter, die nicht im Homeoffice sind, das Recht auf einen Corona-Test pro Woche bekommen. Wer viel Kundenkontakt habe oder mit Lebensmitteln arbeite, solle Anspruch auf zwei Tests pro Woche haben.



Die Union lehnt eine Testpflicht für Betriebe bislang ab.

Diese Nachricht wurde am 11.04.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.