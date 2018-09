Die Bundesregierung hat sich besorgt über den Gesundheitszustand des russischen Regierungskritikers Wersilow geäußert.

Eine Sprecherin des Auswärtigen Amts sagte vor Journalisten in Berlin, man habe den Fall verfolgt und hoffe, dass sich Wersilow wieder ganz erhole. Das Mitglied der Protest-Band Pussy Riot ist derzeit in der Berliner Klinik Charité in Behandlung. Nach Angaben von Freunden kann der kremlkritische Aktivist momentan nicht sehen, hören oder gehen, ist aber außer Lebensgefahr. Es besteht der Verdacht, dass er in Russland vergiftet wurde.



Angaben darüber, ob der Fall bei dem Treffen zwischen Außenminister Maas und seinem russischen Kollegen Lawrow am Freitag besprochen wird, machte die Sprecherin nicht. Menschenrechte seien aber immer ein wichtiges Thema bei solchen Gesprächen.