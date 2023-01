Fall Nawalny

Der russische Oppositionsaktivist Alexej Nawalny (picture alliance/ TASS / Moscow City Court Press Service)

Die Haftbedingungen seien unmenschlich, sagte eine Regierungssprecherin in Berlin. Nawalny brauche dringend medizinische Hilfe. Diese müssten die russischen Behörden umgehend und vollumfänglich ermöglichen. Die Bundesregierung sei bemüht, sich für den 46-Jährigen einzusetzen. Allerdings sei das auch im Kontext des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine derzeit schwierig.

Nawalny ist in einem Straflager in Melechowo etwa 260 Kilometer nordöstlich von Moskau inhaftiert. Sein Anwalt hatte bereits vor einigen Tagen kritisiert, dass sein Mandant in eine Isolationszelle gesperrt unter Fieber und Husten leide, ihm aber medizinische Hilfe verwehrt werde. Nawalny sitzt wegen angeblichen Betrugs unter besonders harten Haftbedingungen im Straflager.

