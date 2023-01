Fall Nawalny

Der russische Oppositionsaktivist Alexej Nawalny (picture alliance/ TASS / Moscow City Court Press Service)

Die Haftbedingungen seien unmenschlich, sagte eine Regierungssprecherin in Berlin. Nawalny brauche dringend medizinische Hilfe. Zudem halte man an der Forderung fest, ihn unverzüglich freizulassen. Der 46-Jährige setze sich für Rechtstaatlichkeit und Freiheit und damit für die Werte der westlichen Welt ein.

Nawalny sitzt nach einer Verurteilung wegen Betrugs in einem Straflager in Russland. Für ihn gelten besonders harte Haftbedingungen. Westliche Regierungen und Menschenrechtsorganisationen sehen das Urteil gegen den Kremlkritiker als politisch motiviert an.

Diese Nachricht wurde am 13.01.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.