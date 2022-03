Auch die Abmilderung des Klimawandels durch Wiedervernässung von wirtschaftlich genutzten Moorflächen kann helfen. (picture alliance / Countrypixel)

Umweltministerin Lemke sagte bei der Vorstellung eines Aktionsplans in Berlin, es sei wichtig, jetzt die Weichen zu stellen, um das Ziel der Klimaneutralität bis 2045 noch zu erreichen. Der natürliche Klimaschutz diene zur Erhaltung der biologischen Vielfalt und beuge den Folgen der Klimakrise vor.

Zu den einzelnen Maßnahmen zählte Lemke unter anderem die Wiedervernässung von ausgetrockneten Mooren, die Renaturierung von Auen sowie die Aufforstung und den Umbau von Wäldern. Auch der Zustand der Küsten an Ost- und Nordsee soll verbessert werden, damit dort wieder mehr CO2 gespeichert werden kann. In Städten würden naturnahe Flächen wie Parks gefördert, sagte Lemke. Bis 2026 sollen vier Milliarden Euro in das Programm investiert werden.

Diese Nachricht wurde am 29.03.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.