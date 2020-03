Bundesjustizministerin Lambrecht will die gesetzlichen Vorschriften für Sterbehilfe noch vor der nächsten Bundestagswahl neu regeln.

Die SPD-Politikerin sagte der "Rheinischen Post", sie halte es für machbar, Gesetzesänderungen zum Thema Suizidhilfe noch in dieser Wahlperiode parlamentarisch auf den Weg zu bringen.



Das Bundesverfassungsgericht hatte vor gut einer Woche das seit Dezember 2015 bestehende Verbot der sogenannten geschäftsmäßigen Sterbehilfe für unrechtmäßig erklärt. Das Verbot verletze das Recht des Einzelnen auf ein selbstbestimmtes Sterben. Geschäftsmäßigkeit im Zusammenhang mit Sterbehilfe meint nicht, dass das mit dem Angebot Geld verdient werden soll - sondern, dass es auf Wiederholung angelegt ist und in mehreren Fällen zum Einsatz kommen kann. Dabei geht es um sogenannte assistierte Sterbehilfe. Das tödliche Medikament wird dem Patienten zur Verfügung gestellt, dieser nimmt es selbst ein. Aktive Sterbehilfe - also Tötung auf Verlangen, etwa durch eine Spritze - bleibt verboten.