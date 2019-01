Die Bundesregierung hat höhere Sozialleistungen für Geringverdiener mit Kindern auf den Weg gebracht.

Das Kabinett in Berlin billigte einen Gesetzentwurf von Familienministerin Giffey und Arbeitsminister Heil. Vorgesehen ist etwa ein höherer Kinderzuschlag. Diesen erhalten erwerbstätige Eltern, deren Einkommen für den Unterhalt der Kinder nicht ausreicht. Außerdem sind Verbesserungen bei den staatlichen Zuschüssen für Schulsachen, Kita- und Schulessen oder Nachhilfeunterricht geplant.



Ferner brachte das Kabinett den von Bundeskanzlerin Merkel und dem französischen Staatspräsidenten Macron vorgestellten Entwurf des sogenannten Aachener Vertrags auf den Weg. Der Vertrag legt den Grundstein für eine engere Zusammenarbeit Deutschlands und Frankreichs sowohl in Wirtschaftsfragen als auch in den Bereichen Außen- und Sicherheitspolitik.



Beschlossen wurde zudem eine Verordnung, durch die die Zulassung von Autos künftig online erledigt werden kann.