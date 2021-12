Das Anti-Corona-Medikament Paxlovid von Pfizer. (Uncredited/Pfizer/dpa)

Das teilte das Gesundheitsministerium am Nachmittag mit. In klinischen Studien hatte die Tablette eine Wirksamkeit von fast 90 Prozent bei der Vorbeugung von Krankenhausaufenthalten und Todesfällen bei Hochrisiko-Patienten gezeigt. Die Pille wird in Kombination mit einem älteren antiviralen Mittel namens Ritonavir verabreicht.

Diese Nachricht wurde am 28.12.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.