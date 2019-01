Die Spitzen der schwarz-roten Koalition beraten zum Jahresauftakt über die zentralen Themen der Regierung in den nächsten Monaten.

Die Runde kam am Abend unter Leitung von Bundeskanzlerin Merkel in Berlin zusammen. Beobachter rechnen damit, dass die Beratungen bis tief in die Nacht dauern. Informationen über Ergebnisse werden zunächst nicht erwartet. Man habe Stillschweigen vereinbart, hieß es von beiden Seiten. Es handele sich um ein normales Treffen zum Jahresbeginn, bei dem es nicht um ein bestimmtes Thema oder konkrete Beschlüsse gehe.